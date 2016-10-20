На прошлой неделе женская сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча в Тегеране со сборной Ирана. Азиатская команда является одной из сильнейших в женском мини-футболе. Тем приятнее, что нашим футболисткам удалось обыграть оппоненток во втором матче со счётом 5:3.

Впрочем, сам футбол в этих поединках отошёл на второй план. Дело в том, что россиянки играли в хиджабах, что вызвало бурные обсуждения в СМИ.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Коротаев рассказал Metro, что в Иране не такие строгие правила относительно дресс-кода, как это принято считать:

– Сами иранцы, как правило, носят хиджаб как можно свободнее, прикрывая исключительно волосы. По закону в Иране женщине с неприкрытыми волосами ходить нельзя, поэтому волосы нужно хоть как-то прикрывать, но хиджаб можно делать довольно халтурный. Сами же иранцы в Тегеране очень халтурно хиджаб носят так, чтобы затылок был чуть-чуть прикрыт. Иран – это страна достаточно открытая, чтобы кого-то приглашать, но при этом женщина в общественном месте с неприкрытыми волосами немыслима. Туристкам необязательно именно хиджаб носить, но волосы прикрывать надо. Можно вплоне ходить просто в капюшоне. Нашим футболисткам, видимо, кто-то порекомендовал такой хиджаб надеть, но если они были хоть в банданах, то ничего страшного не случилось бы. В реальности дресс-код в Иране просто прикрытые волосы. Больше этого ничего не требуется.

Кроме того, Андрей Коротаев отметил, что самые суровые нравы в Саудовской Аравии:

– Жестче, чем в Иране, только в Саудовской Аравии. Там требуется не просто хиджаб, а никаб, который покрывает и лицо. Иран и Саудовская Аравия – исключения в этом отношении, в остальных арабских странах все намного проще с этим. В Саудовской Аравии женщине-иностранке надо еще и в сопровождении мужчины ходить, а Иране – нет. В Саудовской Аравии женские соревнования могут проходить только в закрытых помещениях, где нет мужчин. Я допускаю, что там есть элитарные клубы, где женщины тоже могут заниматься спортом. Главное, чтобы не было мужчин.