В Пулково 20 декабря прибыл самолет с телом убитого посла Андрея Карлова. На борту также находилась вдова Карлова, которую сопровождали психолог и врач МЧС России. Об этом сообщил "ТАСС".

Сергей Лавров ранее сообщал, что поедет лично встречать в аэропорт самолет с телом убитого коллеги.

Напомним, 19 декабря был застрелен русский дипломат во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Убийца вошел в зал, где открывал выставку посол РФ в Турции Андрей Карлов и выстрелил ему в спину.

После того, как Андрей Карлов упал, террорист еще некоторое время находился рядом с раненым, истекающим кровью, размахивал пистолетом, кричал на арабском и на турецком. Упоминал Сирию и Алеппо. По уточненным данным, убийца 11 раз выстрелил в посла.

Убийцу удалось ликвидировать. Им оказался бывший полицейский из подразделения быстрого реагирования Мевлют Мерт Алтынташ. Ему было 22 года, родился в провинции Айдин, на западе Турции, а служил в Анкаре. Был уволен в июле 2016 года во время чисток после попытки переворота в Турции. Зашел в здание террорист по пропуску полицейского. Его все приняли за охранника. Известно, что в Турции задержана вся семья убийцы посла России.

Турция осудила теракт. Президент страны уже пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Президент России заявил, что произошедшее — это провокация, цель которой — сорвать нормализацию двусторонних отношений и мирного процесса в Сирии.