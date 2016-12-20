Трагедия в Анкаре - убийство дипломата, посла РФ в Турции Андрея Карлова, вызвала широкий резонанс в мире. Теракт фактически случился в прямом эфире - убийство российского дипломата попало на видео. Убийца вошел в зал, где открывал выставку посол РФ в Турции Андрей Карлов и выстрелил ему в спину.

После того, как Андрей Карлов упал, террорист еще некоторое время находился рядом с раненым, истекающим кровью, размахивал пистолетом, кричал на арабском и на турецком. Упоминал Сирию и Алеппо. По уточненным данным, убийца 11 раз выстрелил в посла.

Убийцу удалось ликвидировать. Им оказался бывший полицейский из подразделения быстрого реагирования Мевлют Мерт Алтынташ. Ему было 22 года, родился в провинции Айдин, на западе Турции, а служил в Анкаре. Был уволен в июле 2016 года во время чисток после попытки переворота в Турции. Зашел в здание террорист по пропуску полицейского. Его все приняли за охранника. Известно, что в Турции задержана вся семья убийцы посла России.

одробнее:https://eadaily.com/ru/news/2016/12/19/ubiycu-rossiyskogo-posla-v-turcii-zvali-mevlyut-mert-altyntash-socsetУбийство российского посла в Турции СБ ООН признал терактом и призвал к тщательному расследованию и наказанию виновных, говорится в заявлении СБ.

Турция осудила теракт. Президент страны уже пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Президент России заявил, что произошедшее — это провокация, цель которой — сорвать нормализацию двусторонних отношений и мирного процесса в Сирии. Президент добавил, что знал дипломата лично. По его словам, убийство посла России в Турции не изменит в худшую сторону отношения между двумя странами.

Президент России Владимир Путин также поручил представить дипломата к государственной награде, посмертно. Добавим, Андрей Калов был женат, имел взрослого сына.

Комментарий главы МИД Сергея Лаврова:

Это страшная трагедия. Мы глубоко признательны всем россиянам, которые сегодня принесли цветы, несмотря на поздний час. Только что состоялся телефонный разговор президентов России В.В.Путина и Турции Р.Т.Эрдогана. Турецкий лидер позвонил Президенту России В.В.Путину, чтобы выразить свои самые глубокие соболезнования. Они договорились о том, что расследование этого зверского преступления будет совместным. Завтра в Турцию вылетает специальная оперативно-следственная группа России в составе наших экспертов для того, чтобы вместе с турецкими экспертами принять участие в установлении истины. Главное – это понять, кто стоит за этим преступлением. Как сказал Президент России В.В.Путин в разговоре с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом и в своем телевизионном обращении, мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние – подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет.

Правительство России ‏

Убийство посла – тягчайшее преступление. И Россия не оставит его безнаказанным...

Дмитрий Медведев

Потрясен чудовищным преступлением. Убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Совсем недавно встречался с ним во время визита в Москву премьер-министра Турции. Приношу глубокие соболезнования родным, близким и коллегам.

Его расстреляли в Анкаре на открытии фотовыставки, когда Андрей Карлов рассказывал турецким друзьям о том, какая она – Россия. Страна, которая умеет сотрудничать, дружить, помогать и защищать мир, в том числе и от международного терроризма.

Оружием Андрея Карлова были переговоры. Но убийцы говорят на другом языке. И этот язык не приемлют все нормальные люди, чьи ценности Андрей Карлов защищал всей своей жизнью. И умер как герой.

По международному праву, убийство посла – это тягчайшее преступление, которое выходит за рамки цивилизованных отношений. И Россия не оставит его безнаказанным. Все, кто причастен к его организации, должны ответить за это. Стреляли не просто в российского посла. Стреляли в каждого, для кого мир и человеческая жизнь являются высшей ценностью.

Владимир Жириновский:

Убийство нашего посла в Турции - провокация. Запад боится дружбы России и Турции. Глубокие соболезнования родным и близким Андрея Карлова...

Посольство России в США:

Он (Андрей Карлов) был настоящим лидером - ориентированность на результат сочеталась у него с индивидуальным подходом, позволявшим реализовать потенциал каждого сотрудника. Его отличали спокойный и взвешенный характер, неравнодушное отношение к людям, интересам российских граждан. Он был доброжелательным и во всех отношениях позитивным человеком.

Во многом именно его заслугой было принятие российско-американского соглашения об упрощении визовых формальностей. Соболезнуем и скорбим вместе с родными и близкими. Эта утрата невосполнима.

Марин Ле Пен:

Я выражаю мои искренние соболезнования российскому народу после убийства Андрея Карлова, посла России в Анкаре.