Более года назад арестованная Варвара Караулова (она же Иванова Александра) отчислена с философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Напомним, девушка обвиняется в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Об отчислении попросила сама Караулова. В пресс-службе вуза рассказали, что ещё в сентябре 2016 года на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова пришло письменное заявление девушки, передаёт ТАСС.

"Она обратилась с просьбой отчислить её из числа студентов философского факультета по собственному желанию. Заявление студентки было рассмотрено и положительно удовлетворено", – рассказали в МГУ.

Теперь в Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела Варвары Карауловой. На вчерашний допрос подсудимой адвокатами пришли десятки журналистов, поэтому зал заседаний пришлось поменять на более просторный, тот в котором обычно проходят заседания по делу об убийстве политика Немцова.

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