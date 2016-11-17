В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела Варвары Карауловой, студентки МГУ, в 2015 году пытавшейся сбежать к возлюбленному в Сирию и подозреваемой в связях с исламскими экстремистами.

На допрос подсудимой адвокатами пришли десятки журналистов, поэтому зал заседаний пришлось поменять на более просторный, тот в котором обычно проходят заседания по делу об убийстве политика Немцова.

Девушка рассказала о том, как увлеклась Исламом вслед за возлюбленным, который до этого был "неоязычником" и националистом.

- Про ислам он рассказывал много, - вспоминала девушка. - Особенно нравилась мне тема взгляда на женщин. Он говорил, что бесправие женщин в Исламе - это стереотипы, что на самом деле это всё привилегии: женщина под покровительством мужа, может не работать, может работать, а мужчина обязан её обеспечить. Мне нравились эти идеи.

По словам Вари, она сама совершила необходимые обряды для принятия религии, и только после этого Саматов сообщил ей, что стал мусульманином уже давно. А вскоре сообщил и о своём намерении отправиться жить на территорию запрещённой в России террористической организации ИГИЛ:

- У меня были мысли упрашивать его жениться на мне, может быть уехать с ним, а если он не захочет брать с собой, хотя бы остаться в статусе его официальной жены, настолько он мне был дорог.

Отговаривать возлюбленного уезжать Варя не решалась, потому что боялась, по ее словам, что он может отказаться от общения с ней.

После отъезда, когда Саматов на долгое время пропал, девушке написала о нём в социальной сети незнакомка. Ее сообщение Варя она восприняла, как сигнал о предательстве и неискренности возлюбленного.

- Спрашивала, знаю ли как дела у Айрата, где он находится, все ли в порядке. Я сразу поняла что речь о человеке, которого я знаю как Влад. Мне как рояль упал на голову, было обидно, тяжело, хотелось написать ей гадость, но я понимала, что возможно она этого не заслуживает, возможно он обманывает нас обеих. Я удалила всю переписку с ним. Боль, обида, ревность засела. Мне хотелось задеть его.

Преследуя эту цель, девушка ответила согласием на поступившее в чате девушек-мусульманок предложение выйти замуж на некоего Надира и тот даже успел выслать ей деньги на на билет и "жениться" на девушке по скайпу. В этот момент в жизни девушки снова появился Саматов и она передумала. Однако, обида и недоверие к нему, по словам девушки, никуда не делись, а ещё и смешались с усталостью, появившейся в конце учебного года.

- Но все же было желание его увидеть или хотя бы быть ближе с ним, - сказала Варя. - Вот такая вот каша у пеня в голове складывалась, и тогда в группе мне написала девушка Иман. Она говорила, что в исламском государстве живут настоящие мусульмане, не пьют, не курят, люди относятся друг к другу по-доброму, без негатива. Она постоянно добивала меня на эту тему, что надо уехать, уехать. Мне тогда правда хотелось уехать, хоть в соседнюю квартиру была бы рада. Она предложила выйти замуж, мне было все равно за кого, было главное выйти замуж за мусульманина. Я считала что мусульмане хорошо относятся к своим женщинам. Не было времени подумать, она сказала, что нужно отправить паспорт, я отправила.

Девушке купили билет на самолёт в Турцию, где позже она была задержана с группой людей, пытающихся перейти границу с Сирией. Уже в Москве сотрудники ФСБ рассказали Варе кем на самом деле является ее возлюбленный: 35-летний бывший наркоман из Казани Айрат Саматов. Девушка рассердилась, что ее снова обманули, но не смогла полностью прервать общение с Саматовым, продолжала некоторое время переписываться с ним:

- Через него я пыталась избавиться от депрессии. Я ему не верила, Мне противна была вся эта ложь, я не рассказывала ни о чем что происходило действительно в моей жизни. Как я пыталась ее разнообразить (участвовала в благотворительных акциях, занималась спортом - Прим. Ред). Я понимала, что он не поддержит эти вещи со своими взглядами и не говорила ему. Это звучит ужасно, но в глубине души я надеялась, что он умрет и на этом все закончится. Я понимала, что эта переписка ненормальная, но избавиться было тяжело. Ближе к концу сентября я сказала маме, что переписываюсь и не могу прекратить сама, мне нужна помощь. Приехал папа, мы всё обсудили, решили ограничить от гаджетов. Начала снова принимать лекарства, заниматься с психотерапевтом, ходила играть в волейбол, вышивала крестиком, ходила в школу изучать язык глухонемых, преподавала французский язык младшей сестре и дочери маминой подруги, и через Интернет. Так продолжалось до октября, а потом меня задержали. Всё.