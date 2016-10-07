В Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ) проверяют информацию об "эротичном посвящении" студентов-первокурсниц в ночном клубе Push.

На сайте портала "Блокнот Волгоград.ру" появилось видео с вечеринки, которая якобы состоялась 6 октября. Во время одного из конкурсов, проводимых ведущим, на сцене появляются шесть девушек. Их разбивают на пары и по команде ведущего конкурсантки начинают борьбу за билеты на концерт. Для этого им приходится целоваться друг с другом.

"Победила пара, которая находилась посередине. Первокурсницы не просто показали горячие поцелуи, но и во время конкурса активно ласкали друг друга", – сообщает портал, подчёркивая, что все шесть конкурсанток – студентки университета, пришедшие на вечеринку по случаю посвящения в студенты.

Как рассказал Metro проректор университета по учебной работе Александр Шатохин, официальное посвящение в студенты состоялось гораздо раньше, а кроме того, принадлежность показанных в ролике девушек к ВолГАУ пока не доказана:

– Официальные мероприятия у нас проводились 6 сентября. А то, что размещено на сайтах, относится к какой-то частной вечеринке. Что касается принадлежности студентов к вузу, мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что пока мы не опознали их как студентов какого-либо курса. Мы проведём своё расследование на предмет распространения информации в СМИ, которая порочит имидж университета.

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Проректор также сообщил, что если действительно окажется, что участники видео – студентки университета, то в их отношении могут быть приняты меры "в пределах действующего законодательства".

– Как известно, основание для отчисления – либо успеваемость, либо нарушение дисциплины, – напоминает Шатохин. – Если дети, которые были на частной вечеринке, совершеннолетние, то это больше воспитательно-профилактическая работа совместно с органами правопорядка.

Одна из студенток ВолГАУ на условиях анонимности рассказала Metro, что вечеринка в клубе проходила в частном порядке.

– Данное мероприятие не являлось официальным, – говорит она. – Наш университет отказался проводить какое-либо посвящение в клубе, и об этом было объявлено на студенческом совете представителям всех факультетов. Вместо этого наш университет провёл линейку и "паутинку дружбы". Я сама в клубе не была – моя репутация мне дорога, потому что я активно участвую в жизни университета и, сами понимаете, чем данная история, случись она со мной, могла бы мне грозить.

Её коллега по учёбе в ВолГАУ, также пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что вечеринка в клубе действительно была, и она там присутствовала.

– Это было неофициальное посвящение, – рассказала студентка Metro. – На сцене было шесть девушек, две из них отказались целоваться. Девушек-конкурсанток лично я не знаю. Возмущались ли в клубе в связи с таким конкурсом? Ну, скорее, не возмущались, а просто высказали своё мнение об этих девушках. Их же никто не заставлял, они могли отказаться! Кстати, были ещё конкурсы в этот день, которые вызывали подобную реакцию, но, извините, я не хочу об этом говорить.

Директор клуба Push Марина пояснила Metro, что организаторы вечеринки арендовали помещение клуба.

– Клуб к этому не имеет никакого отношения, – заявила она. – Клуб предоставил только охрану и персонал – барменов, администрацию, официантов. А что делали по шоу-программе организаторы – все вопросы к ним, как и ответственность. Вообще никаких жалоб по этому поводу нам не поступало, обо всём узнала от СМИ. Я вообще-то ночью была в клубе, и такого не было, но раз сняли...

Участница конкурса Алёна описала ИА "СоцИнформБюро", что происходило на сцене во время проведения конкурса:

"Мы с моей подругой решили поучаствовать. На сцене были три пары. Ведущий объявил о конкурсе и сказал, что нужно сексуально поцеловать свою подругу. При этом там не уточняли, французским или ещё каким-то. Третья пара выбыла, так как они не смогли поцеловаться. Раздули, как будто там порнография какая-то. Просто не приятно все это наблюдать теперь. Поцелуя не было как такового. Это – актёрская игра, хитрость, чтобы выиграть приз и повеселиться".