Один из четырёх участников диверсионно-террористической группы, планировавшей совершить серию терактов в Москве, Тамерлан Сычеев заплакал в суде.

"Этот автомат купил мой отец, я хотел его продать, кредит должен был отдать", - сказал задержанный. На вопрос судьи о мнении по поводу заявленного ходатайства об аресте, задержанный ответил, что возражает и заплакал в зале Мещанского суда.

Ранее суд санкционировал арест первого фигуранта Хизматулла Наимова до 14 февраля 2017 года, передаёт АГН "Москва".

ФСБ России сообщила, что в Москве задержаны четыре участника диверсионно-террористической группы. По адресам проживания задержанных в Москве и Московской области обнаружены и изъяты автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности.

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В ФСБ добавили, что террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), объявленного в международный розыск правоохранительными органами Республики Таджикистан.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к теракту", "торговля оружием" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".