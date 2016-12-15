Экс-руководитель отдела управления по разработке преступных организаций ФСБ России подполковник Александр Гусак заявил репортёру Metro, что уроженцы Таджикистана не случайно всё чаще оказываются среди боевиков, подозреваемых в подготовке терактов и вербовке людей в запрещённую на территории РФ террористическую организацию ИГИЛ.

15 декабря ФСБ сообщило, что в Москве была предотвращена серия крупных терактов. Оперативниками была обезврежена группа боевиков, в которую входили уроженцы Таджикистана и Молдовы. В конце ноября в Петербурге также задержали двоих уроженцев Таджикистана, которые подозреваются в вербовке граждан в ИГ.

– В странах бывшего СНГ жить сейчас очень тяжело. В первую очередь это связано с очень низким уровнем оплаты труда. Высокий уровень безработицы. Вот и приходится местным искать разные способы заработка, что на руку вербовщикам, – говорит Metro Гусак. – Они заманивают людей и, естественно, сразу не говорят о том, чем им предстоит заниматься. Говорят, например, что есть вакансия водителя. Плюс нельзя забывать и религиозный аспект: вербовщики рассказывают жертвам только "привлекательную" сторону ислама, опуская подробности. Вот так люди соглашаются на работу, а потом уже не могут остановиться – срабатывает фактор человеческой натуры. Вроде как работаю и буду работать дальше.

Отметим, что власти Таджикистана в настоящее время также объявили в розыск эмиссара ИГ, по указанию которого и должны были осуществлять теракты в Москве.