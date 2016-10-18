Московские стражи порядка задержали жителя столицы, которого заподозрили в убийстве 12-летнего племянника. Трагедия произошла 2 июня 2016 года в квартире дома по Боровскому шоссе.

Сначала туда приехали пожарные, так как квартира была объята пламенем. После тушения сотрудники МЧС нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти. Сразу выяснилось, что он проживал с мамой, бабушкой и дядей.

"Очевидцы нам рассказали, что незадолго до возгорания дядя покинул квартиру, в то время как мама и бабушка отсутствовали", – сообщила Интерфаксу представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Сейчас обвиняемый отрицает свою причастность к убийству мальчика. "Задержанный заявил, что у него частичная потеря памяти", – рассказала Иванова.