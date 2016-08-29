В США вручили награды победителям премии MTV Video Music Awards

В США прошло вручение наград престижной премии MTV Video Music Awards. 33-я церемония состоялась 28 августа в спортивном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, сообщает ТАСС. В этом году за статуэтки астронавтов различные исполнители поборолись в 17 номинациях. Главная награда за "Лучший видеоклип года" получила американская певица Бейонсе со своим видео на песню "Formation". Ей удалось опередить Джастина Бибера с его клипом на песню "Sorry", знаменитого рэпера Канье Уэста с "Famous", канадца Дрейка с роликом на "Hotline Bling" и британскую певицу Адель с её "Hello".

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Стоит отметить, что эта премия для Адель стала одной из самых разочаровывающих, так как британка, несмотря на все свои старания, осталась вообще без наград. Также Бейонсе смогла заполучить "лунного человечка" в категории "Лучшее видео исполнительницы" со своим роликом на композицию "Hold Up". Награду в этой номинации MTV Video Music Awards ей вручили американские олимпийские гимнастки, которые также являются фанатами её творчества.

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В номинации "Лучшее мужское видео" удачу снискал певец Келвин Харрис с клипом "This Is What You Came For", в котором принимала участие также певица Рианна. В этой категории Харрису удалось обойти Дрейка ("Hotline Bling"), Канье Уэста ("Famous"), а также рэпера Брайсона Тиллера ("Don't") и канадца по кличке Уикенд ("Can't Feel My Face").



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Главным сюрпризом MTV Video Music Awards стал победитель в категории "Лучший новый исполнитель". Здесь награда получила американская поп-рок-группа DNCE. Зато номинация "Лучшее хип-хоп видео" прошла без сюрпризов, статуэтку получил фаворит категории Дрейк с роликом на "Hotline Bling". Отдельного внимания удостоилась Рианна, получившая приз специальной премии имени Майкла Джексона за достижения в музыкальной карьере. Отдельно стоит отметить, что Бейонсе по праву стала главной новостью 33-й церемонии. Мало того, что она стала лидером по количеству полученных наград, завоевав восемь статуэток, так ещё и смогла привлечь всеобщее внимание тем, что пришла премию с четырьмя женщинами, которые являются матерями жертв полицейского насилия и представляют группу Mothers of the Movement. Данным поступком она хотела привлечь внимание СМИ к убийствам чернокожих подростков американскими полицейскими.