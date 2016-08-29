Премия MTV Video Music Awards-2016 была вручена в Нью-Йорке в ночь на 29 августа. На большой ежегодный праздник прибыли звезды кино и музыканты.

Замечены на MTV Video Music Awards эффектная певица Бейонсе, похудевшая Ким Кардашьян с мужем, повзрослевшая Бритни Спирс, полная жизни Ники Минаж, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и даже олимпийский чемпион Майкл Фелпс с невестой.

Как всегда на красной дорожке MTV Video Music Awards знаменитости вот уже который раз состязались в негласном конкурсе "кто оголится больше других".

Пальму первенства в этом году на красной дорожке MTV Video Music Awards поделили, пожалуй, сразу несколько красоток. Бейонсе пришла в полностью закрывающем тело белом платье с перьями, но почти прозрачном ниже пояса. Отличилась певица еще и тем, что привела с собой на церемонию MTV Video Music Awards-2016 женщин, пострадавших от насилия.

Невероятно постройневшая в последнее время Ким Кардашьян появилась на MTV Video Music Awards-2016 с супругом Канье Уэстом. Наряд красотка выбрала черный и откровенно сексуальный. Выглядела в нем светская львица будто только что вышла из пучины морской.

Певица Бритни Спирс тоже постаралась быть в лучшей форме к вручению MTV Video Music Awards-2016. Но ее черное вечернее платье с поперечным разрезом и ассиметричным подолом многие подвергли критике. Как и внешний вид певицы, уже далеко не такой юной и очаровательной, какой помнят ее поклонники. Правда, справедливости ради, надо отметить, что выглядела на церемонии MTV Video Music Awards-2016 Бритни Спирс гораздо целомудреннее многих коллег по сцене.

Ники Минаж, которая известна своими пышными формами, не постеснялась показать их всему миру и на этот раз. Ее синее платье с шлейфом подчеркивало все изгибы и объемы аппетитной фигуры певицы.

Были на MTV Video Music Awards-2016 и вовсе невероятные персонажи. Например, звезда соцсетей - модная пенсионерка Бадди Винкл - прибыла с тросточкой, но в телесного цвета комбинезоне, а беременная подруга продюсера Янива Шульмана "забыла" надеть блузку и демонстрировала публике большой живот.

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