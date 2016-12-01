После того, как был ликвидирован пожар в строительных бытовках у дома 127 по Лиговскому проспекту, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщали, что в бытовке выгорела обстановка на площади 5 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 06.18 в среду, 30 ноября. В 07.10 пожар был ликвидирован.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в сгоревшей бытовке, где было обнаружено тело погибшего, найден паспорт на имя 24-летнего жителя Тихвинского района Ленинградской области. Предположительно, документ принадлежит погибшему. Лицо молодого мужчины сильно обгорело.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.