Цитата: «Риторика расизма, сексизма и ксенофобии не совместима с нашими жизненным ценностями» Софи Телле, дизайнер

Евгений Жук, стилист: На мой взгляд, характер проблемы – чисто политический. Все видели, что происходило во время предвыборной гонки, как звёзды активно пропагандировали Клинтон. А сейчас идёт обратная реакция от полученных результатов выборов. Классическое восприятие первой леди – это, скорее стиль Мишель Обамы. Довольно сдержанный, простой. У Меланьи Трамп наверняка изменится стиль. Но её модельное прошлое всё равно будет так или иначе отражаться на её внешнем виде. Стиль Меланьи имеет место быть хотя бы потому, что как президент Дональд Трамп тоже очень необычно выглядит. И она очень гармонично смотрится рядом с супругом. Для солидности, ей, конечно, придётся следить за откровенностью своих нарядов. Меланья ближе к модным тенденциям, она чаще позволяла себе «играть в моду». Обама делала это реже, у неё всё-таки такой сложившийся стиль президентской жены.

Франко-американский модельер Софи Телле, на протяжении 8 лет предоставлявшая одежду из своих коллекций для первой леди Мишель Обамы, опубликовала в соцсетях открытое письмо, в котором отказалась работать с супругой Дональда Трампа Меланьей.

Дизайнер аргументировала своё решение тем, что её бренд выступает против дискриминации, предрассудков и ксенофобии, которые, по её мнению, пропагандирует супруг Меланьи.

«Как иммигрантка я получила возможность следовать своей мечте в США», – написала модельер, отметив, что работа с Обамой была для неё честью.

Дизайнер также отметила, что ценности и действия Мишель Обамы всегда находили в ней отклик.

«Я не буду одевать или каким-либо образом сотрудничать со следующей первой леди», – заявила Телле, закончив послание призывом к другим дизайнерам следовать её примеру.

Реакция на письмо последовала незамедлительно, мнение пользователей соцсетей разделились. Пока одни хвалили Теллер за храбрость, другие не преминули вспомнить её неудачные решения, сделанные для Мишель. Чаще других пользователи вспоминали цветастый сарафан, который миссис Обама надевала в 2011 году на барбекю в честь Дня независимости.

Пока что ни один дизайнер публично не поддержал Телле и не объявил бойкот Меланье.

Что касается выбора в одежде миссис Трамп, то в ходе предвыборной кампании она была замечена в нарядах от таких дизайнеров как Ralph Lauren, Michael Kors, Balmain, Emilia Wickstead, Gucci, Roksanda. Примечательно, что одежду этих марок носит и Мишель Обама.