Суровый барнаулец, который остановил машину взглядом, стал новым героем социальных сетей. Ролик с участие мужчины собрал на видеохостинге YouTube уже свыше 100 тыс. просмотров. Запись с видеорегистратора также активно обсуждают во "Вконтакте" и в Facebook.

Отметим, что на видео запечатлен момент того, как машина подъезжает к регулируемому пешеходному переходу. В это время по нему начал переходить главный герой видеозаписи, хотя зелёный свет светофора горел для автомобилей. В итоге водитель остановился, а пешеход сурово посмотрел на него и стукнул по капоту.

Vanya man - так то зеленый горел можно было смело сбивать

batman rus54 - чувачок под кирогазом устраивает свои правила в городе))

fly killler - джедай пряма

Cosmos - лютый барнаулец остановил машину взглядом, жаль себя не остановил мозгами