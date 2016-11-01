Русская православная церковь встала на защиту рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".

В РПЦ не поддержали призыв общественников запретить постановку петербургского театра "Рок-опера".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда", заявил, что церковь не может запретить художникам черпать вдохновение в Священном Писании.

- Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях, - приводит слова Владимира Легойды его пресс-служба.

Кроме того, представитель РПЦ отметил, что между кощунственным и неканоническим изображением святыни пролегает пропасть, не заметить которую способен только "культурно близорукий человек".

- Результат подобных творческих поисков не делает и не может сделать художников евангелистами или святыми отцами Церкви, трудами которых создавались церковная традиция и учение. При этом художественные произведения, основанные на библейских сюжетах, являют нам отблески христианской культуры, - заявил Владимир Легойда, напомнив, что рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" многих привела к вере.

С требованием отменить показ постановки петербургского театра "Рок-опера" 31 октября выступили жители Тюмени. Активисты обратились к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву с письмом, в котором заявили, что рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" оскорбляет чувства верующих.

Ранее из-за протеста православных активистов показ постановки петербургского театра был отменен в Омске.