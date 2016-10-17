Омский государственный музыкальный театр отменил показ рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" петербургского театра "Рок-опера", сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на администрацию театра.

Спектакль был отменен по распоряжению директора, который выступил категорически против, заявили в театре.

На официальном сайте омского театра никакой информации о постановке или ее отмене найти не удалось.

Против рок-оперы выступили активисты общественного движения "Семья, любовь, Отечество", которые назвали спектакль "непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов". По мнению общественников, опера "содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями".

Стоит отметить, что постановка петербургского театра не первый раз вызывает протесты. Против выступали верующие Ростовской, Липецкой, Ставропольской, Могилевской, Гомельской, Минской и других епархий. Показы спектакля отменяли в Могилеве, Гомеле, Минске и Ростове-на-Дону.

Рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда", написанная Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом, является одной из наиболее знаменитых в мире. Премьера на Бродвее состоялась в 1971 году. Показы оперы редко обходятся без протестов религиозных активистов.