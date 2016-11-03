Министерство чрезвычайных ситуаций в ближайшее время внедрит систему экстренного оповещения о различных ЧП в социальные сети. Благодаря подписанному соглашению с "Mail.ru", сообщения будут распространяться через "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Владимир Пучков.

Согласно имеющейся у МЧС статистике, почти 60% населения России являются активными пользователями российских соцсетей, поэтому подобные предупреждения могут сыграть очень важную роль в спасении жизни людей. Оказавшиеся в опасной зоне будут получать уведомления в режиме реального времени с привязкой к геолокации и будут способны ориентироваться в происходящем.

Отметим, что с 2007 года МЧС уже использует систему рассылки экстренных СМС-сообщений. В 2015 году она охватывала более 30 млн человек.

Стоит также добавить, что социальная сеть Facebook уже давно активировала сервис Safety Check ("Проверка безопасности"). Функция позволяет друзьям пользователя узнавать, все ли с ним в порядке, после того как он оказался в непосредственной близости от места какой-либо трагедии. Также сервис предлагает оперативно получить нужную информацию и связаться с друзьями в зоне бедствия.