Примечательно, что за основу моделей Atlante Russia компания взяла iPhone 7, еще не представленный публике. Презентация новой версии смартфона запланирована на 7 сентября 2016 года.

По теме: СМИ узнали дату презентации нового iPhone

Корпуса двух премиальных моделей iPhone 7 Caviar Atlante Russia Bianco и iPhone 7 Caviar Atlante Russia Rosso выполнены из композитного мрамора белого и бордового цветов.

Главной темой оформления стала Россия. Оба телефона украшены в центре золотым государственным гербом РФ, а в основании панно золотом 750 пробы выгравировано название страны.

Для украшения основной части корпуса дизайнеры позаимствовали черты убранства Мраморного Дворца Ринальди в Петербурге.

На обе модели Caviar уже начала принимать предварительные заказы. «Патриотичный» смартфон обойдется владельцу в 189 тыс. рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти и в 199 тыс. рублей за версию с 128 ГБ .