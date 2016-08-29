Американская корпорация Apple представит новый iPhone на презентации 7 сентября, сообщает The Verge .

Как отмечает издание, компания уже начала рассылать приглашения на мероприятие. Заветные карточки получит лишь ограниченный круг журналистов специализированных изданий и ведущих экспертов отрасли.

От Apple пока не было официального подтверждения этой информации.

Предположительно, в новом iPhone, не будет разъема для подключения наушников, а также оно получит улучшенную защиту от воздействия воды.

Ожидается, что мероприятие пройдет в крупном выставочном центре в Сан-Франциско (штат Калифорния).