После возбуждения уголовного дела с связи со смертью пятилетней девочки от заражения крови в Подмосковье отстранена от работы стоматолог, которого посетил ребёнок за неделю до трагедии.

"Насколько (хорошо) на всех этапах оказания медицинской помощи ребёнку была корректно проведена медицинская помощь… уже сегодня мы видим отклонение от этого, поэтому отстранён и стоматолог, заведующий стоматологическим отделением", — приводит слова Суслоновой РИА Новости.

Министр отметила, что проверка проводится и в отношении больницы, в приёмное отделение которой был доставлен ребёнок.

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"Мы проводим проверку этого случая, проверка продолжается. Сегодня мы получили паталогоанатомический диагноз, диагноз — криптогенный сепсис. И конечно, учитывая то, что мы в процессе проверки уже сегодня имеем, я хочу сказать, что это очень сложное нетипичное течение заболевания", — заявила министр журналистам.

По словам Суслоновой, остается открытым вопрос, из-за чего началось заражение. "Было два очага инфекции, которые дальше могли генерализоваться… По какой причине возник второй гнойный очаг в области мягких тканей тазобедренного сустава, мы до конца еще не знаем", — отметила она, добавив, что по протоколу стоматолог выбрал правильный вариант лечения травматологического периодонтита.

Суслонова добавила, что, возможно, имела место патология иммунной системы, из-за чего процесс не только стремительно развивался, но и не сопровождался типичной клинической картиной. Для определения наличия патологии планируется в пятницу провести дополнительное исследование.

Ранее СКР сообщал, что следователи СК по Московской области возбудили уголовное дело после гибели девочки, посетившей зубного врача. Согласно релизу, родители девочки обратились в стоматологическую клинику с жалобой на боль в зубах. Спустя некоторое время после посещения врача пациентка начала жаловаться на боль в ногах. Родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз "растяжение связок".

На следующий день состояние ребенка ухудшилось, семья обратилась с жалобами в приемное отделение ГБУЗ "Наро-Фоминская районная больница". Медработники сказали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. Затем девочке стало хуже, она была доставлена в приемное отделение одной из районных больниц, однако от госпитализации в этой больнице родители отказались. Позднее девочка скончалась.