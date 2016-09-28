В прошлом месяце в семье Гришиных случилась беда – ушла из жизни 5-летняя Ева. Трагедия развернулась на глазах родителей девочки, Марии и Александра.

Как написал отец малышки Александр Гришин на своей странице в Facebook, 22 августа малышку отвели в Наро-Фоминскую стоматологическую поликлинику после жалоб на зубную боль. Там ей помощь оказывать не стали, ограничившись рекомендацией "мазать обезболивающей мазью". На следующий день родители снова привели Еву в поликлинику, на этот раз с острой болью.

"Врач сделала обезболивающий укол, – пишет отец девочки. – Просверлила дырку, поковырялась в зубе предметом, напоминающим иглу, вытащила четыре кровянисто-гнойные капли, продула воздухом. Пломбу ставить не стала".

28 августа у девочки заболела нога. На следующее утро её осмотрели в частной клинике и поставили диагноз: "растяжение связок внутренней поверхности бедра". "30 августа дочка практически перестала вставать, жаловалась на сильные боли в ноге, – рассказывает дальше Александр. – У неё резко повысилась температура. Примерно в час дня мы привезли дочку в приёмное отделение Наро-Фоминской районной больницы. Врачи посмотрели только снимок, сделанный в частной клинике. Осматривать ребёнка никто не стал!"

Пятилетняя девочка скончалась после посещения зубного врача в Наро-Фоминске

Дома девочке стало хуже, ей вызвали скорую помощь. Родители настояли, чтобы у Евы взяли анализы крови, которые показали, что всё в порядке.

"При этом девочка кричала от боли, были и другие признаки крайне тяжёлого состояния, – продолжает рассказ Александр. – Вызванный на консультацию врач подтвердил диагноз, поставленный ранее – "Артрит правого тазобедренного сустава". Лечение пообещали назначить на следующий день! Мы настоятельно попросили направление в Морозовскую детскую клиническую больницу. Нам не предложили машину скорой помощи, несмотря на тяжёлое состояние дочки. Мы повезли её в Москву самостоятельно".



По словам Александра, в Морозовской больнице Ева сразу же была помещена в реанимацию. После двух остановок сердца девочка умерла. Заключение патологоанатома: "Криптогенный сепсис".

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

– Мне непросто это рассказывать, – сказал Александр Гришин Metro голосом, полным боли. – Я жду, что наведут порядок в нашей районной больнице, чтобы люди реально реагировали на проблему, реально начинали работать. Врачи не были расположены к тому, чтобы действительно помогать дочке в той ситуации. Понимаете, ребёнок умер от заражения крови. Когда они взяли анализы, они были чистые. Либо они перепутали анализы, либо их вообще не делали. У нас в Наро-Фоминску в ситуацию, в проблему не вникали. А в Москве уже было слишком поздно спасать дочку.

Хирург-стоматолог Алексей Ремов считает, что нужно детально разбираться в произошедшем.

– От зубов может быть что угодно, – рассказывает Metro Ремов. – Воспалительный процесс действительно мог спровоцировать сепсис. Но так прям сказать, что доктор занёс инфекцию, нельзя. Конечно, любое вмешательство может привести к осложнениям, это же медицина. Но однозначно что-то утверждать нельзя. Родители спохватились, когда у ребёнка уже был воспалительный процесс. То есть, не было такого, что у ребёнка всё было в порядке, доктор поковырялся и что-то занёс. После любого вмешательства врача вы ведь можете пойти в лес, уколоть палец и схватить сепсис.