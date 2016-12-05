В Петербурге двое полицейских получили медали "За спасение погибавших". Наградали младшего лейтенанта полиции Руслана Мамедова и старшину полиции Михаила Смирнова за смелые и решительные действия по спасению людей при пожаре. Они вытащили из огня шестерых человек. Подвиг полицейские совершили почти 3 года назад - 29 января 2014 года.

- Около половины седьмого утра полицейские ОВО, находясь в составе патрульного экипажа, обнаружили задымление и возгорание двухэтажного деревянного дома на Выборгском шоссе, откуда доносились крики о помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии, - Сотрудники наряда, понимая, что самостоятельно покинуть горящий дом люди не могут, а промедление смертельно опасно, попытались открыть охваченную огнем входную дверь, но от действия огня врезной замок двери заклинило.

Подручными инструментами полицейские взломали решетку на окне первого этажа и рискуя собственной жизнью проникли в дом, который уже наполовину был объят пламенем.

- Двигаясь сквозь дым на крики о помощи, в одной из комнат они обнаружили шестерых жильцов, в числе которых был 3-летний ребенок. Взяв на руки девочку-подростка, уже потерявшую сознание, один из полицейских вынес ее наружу и вместе с напарником помог выбраться через окно остальным гражданам. Убедившись, что в доме не осталось жильцов, сотрудники приняли меры к тушению пожара, - рассказали в ведомстве.

Спустя почти 3 года награды нашли своих героев. Медали полицейским вручил командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаркин.