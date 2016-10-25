31 октября вся Россия будет вспоминать жертв страшной авиакатастрофы над Синайским полуостровом, жертвами которой стали 224 человека. В годовщину трагедии в Петербурге пройдут траурные мероприятия, центральным из которых должно стать освящение Поклонного креста на месте строительства будущего храма Дмитрия Солунского.

Недавно Cмольный согласовал родственникам участок на берегу Матисова Канала в Красносельском районе. Однако, узнавшие об этом жители микрорайона выступили против возведения новой церкви.

В социальной сети «В Контакте” появилась группа «Против стройки на берегу Матисова канала». Жители составили петицию на имя губернатора Георгия Полтавченко, застройщика ЗАО «Балтийская жемчужина» и благотворительного фонда «Рейс 9268» c просьбой подобрать для храма другое место. Она появилась на сайте change.org. Ее подписали пока лишь 125 человек.

“Не дайте трагедии ваших семей стать горем для жителей квартала, - говорится в петиции. - 30000 человек будут жить здесь. Они не хотят гулять со своими детьми рядом с шестиметровым поклонным крестом, они не хотят просыпаться по субботам от колокольного звона».

Противники строительства подсчитали, что в новом жилом комплексе не более 900 воцерковленных православных, и утверждают, что на берегу Финского залива для них и так построят два храма, причем один на 1000 человек.

- При покупке квартир людей знакомили с планировкой будущей застройки, храмов там не было, - заявила Metro местная жительница Мария, которая попросила не называть свою фамилию. - Сейчас кем-то было решено установить храм, причем, без какой-либо аргументации. Пожалуй, кроме красивого вида и спокойного района. Никто из жертв не жил здесь и само место не связано с катастрофой, либо с авиацией. Считаю, что жителей могли поставить в известность заранее, они имеют право участвовать в этой дискуссии, так как инвестировали свои сбережения в развитие района. Идеальным был бы вариант проведения экспозиции макетов в нашем районе, чтобы жители тоже приняли участие в голосовании, а также высказались на счет месторасположения.

Настоятель будущего храма Сергей Кубышкин признал своей ошибкой то, что не встретился с жителями квартала раньше, когда принималось решение о строительстве храма.

- Я признаю свою ошибку и готов ее исправить - я максимально открыт и готов общаться, в эту субботу должна пройти встреча с жителями квартала, где на вопросы ответит депутат ЗакСа Андрей Васильев, глава фонда "Рейс 9268" Ирина Евгеньевна Захарова, мама погибшей в авиакатастрофе Эльвиры Воскресенской, и я, как настоятель будущего храма, - написал священник на страничке группы прихода в соцсети vk.com.

Не разжигать страсти и быть терпимее призвал также исполнительный директор фонда “Рейс 9268” Александр Войтенко.

- Людей, выступающих против строительства храма в этом месте – меньшинство, - заявил он Metro. – Большинство же не имеют ничего против церкви. Мы открыты к общению и диалогу, и думаю, все-таки найдем компромисс с жителями.