31 октября, в годовщину теракта на борту рейса 9268 над Синайским полуостровом, он будет установлен на берегу Матисова канала в Красносельском районе города. Именно на этом месте в ближайшие полгода начнётся строительство храма Святого великомученика Димитрия Солунского в память о погибших. Он издревле считается покровителем всех славянских народов. Ведь на борту погибшего лайнера были не только россияне, но и белорусы, украинцы.

– 27 октября пройдёт транспортировка креста на место его установки, – рассказал Metro cвященник Сергий Кубышкин, клирик Свято-Троицкого Измайловского собора. – Мы очень благодарны Гильдии кузнецов, по инициативе которой в каждой семье погибших весной появился кованый журавль, символизирующий душу усопшего. А теперь мастера выковали этот Поклонный крест, который будет освящен в день годовщины трагедии.

В мастерской кузнецов на берегу Финского залива побывали родные усопших. Они поучаствовали в молебне на начало ковки креста.

– Поклонный крест имеет высоту 6 метров, ширину 3 метра и весит около 700 килограммов, – рассказал Василий Кондуров, президент Гильдии кузнецов. – Над его изготовлением работали пять кузнецов.

Кстати, оконечности креста выкованы так, что кому-то могут напомнить крылья журавлей.

31 октября 2016 года траурные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии, начнутся в 7.14 утра – именно в это время в самолёте Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа» была взорвана бомба.

• В храме. В Свято-Троицком Измайловском соборе пройдёт минута молчания и будет отслужена панихида по погибшим.

• Место памяти. На берегу Матисова канала в Красносельском районе освятят Поклонный крест на месте будущего храма Димитрия Солунского.