Два дня над Петербургом будут сгущаться тучи. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 августа в городе ожидаются сильные дожди. В понедельник в городе всего +14 градусов, осадки будут идти до вечера - местами очень сильные. Ветер в порывах до 11 м/с.

Вторник также будет ненастным - осадки вероятны с утра и в течение дня, температура воздуха - +14-17 градусов, ветер умеренный, северо-западный.

Погода в Петербурге может наладиться во второй половине недели - с наступлением осени. 31 августа и 1 сентября в городе переменная облачность, почти без осадков, до +18 градусов. В выходные жары тоже не ожидается - будет +17-19 градусов.

По предварительным прогнозам, сентябрь в Петербурге будет не таким дождливым, как прошедшее лето. Но температура воздуха все же останется невысокой - всего +16-18 градусов.