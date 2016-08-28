28 августа пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщила о том, что ураган, бушевавший в ночь с субботы на воскресенье, повалил более 70 деревьев. Автовладельцы и свидетели последствий стихии охотно делятся фотографиями в сети.

Специалисты оперативно принялись очищать дворы и улицы от поваленных стволов и веток. В отдельных случаях требовалась помощь МЧС. Человеческих жертв удалось избежать, но непогода нанесла большой ущерб хозяевам припаркованных на улице автомобилей.

Порывы штормового ветра превышали 20 м/с. Сильнее всего стихийные явления ощущались в Калининском, Приморском и Курортном районах города.

Пресс-служба городского ГУ МЧС сообщает о том, что дожди и сильные порывы ветра не покинули Петербург, и советует жителям города в ближайшие дни соблюдать меры предосторожности.