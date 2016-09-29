Число заболевших в нашем городе за минувшую неделю увеличилось с 16 до 25 человек. Это те больные, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Однако эпидемию в северной столице специалисты ожидают не ранее начала января.

При этом, как недавно заявила главный врач России Анна Попова, в России будет бушевать гонконгский вариант гриппа. Он переносится ничуть не легче, чем свиной, который косил горожан прошлой зимой и стал причиной смерти 102 горожан. Гонконгский грипп также характеризуется тяжелым течением болезни и серьезными осложнениями. У россиян у нему слабый иммунитет, так как в нашей стране его давно не было.

- К счастью, штамм гонконгского гриппа присутствует в вакцине, которой мы прививаем россиян, - сообщил Metro Олег Парков, заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга при инфекционной больнице им. Боткина. – Именно поэтому мы советуем всем сделать прививку. Тем более, что в этом году сделать это проще, чем в предыдущем: работает мобильный пункт вакцинации от гриппа.

Прививки будут делать до 1 ноября. Охватить ими планируется 40 процентов горожан – порядка 2 миллионов человек. Применится отечественная вакцина.

Бесплатные прививки от гриппа в Петербурге будут делать у метро в центре города