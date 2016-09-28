В полдень 28 сентября в центре Петербурга стартует новая акция по бесплатной вакцинации горожан от гриппа. У метро "Владимирская" на пешеходной зоне будет работать мобильная прививочная бригада.

- Для того, чтобы получить прививку, совсем не нужно посещать медицинское учреждение. Любой желающий сможет это сделать в мобильной бригаде, лишь предъявив специалистам паспорт и медицинский полис, - сообщили Metro в пресс-службе администрации Центрального района города.

Также прививку можно сделать у станции метро "Адмиралтейская" (Малая Морская, 4/1). Работать мобильные бригады в центре Петербурга будут по рабочим дням до 7 октября с 10 до 17 часов.

Вакцинацию против гриппа проводят медики городской поликлиники №37 Центрального района.

Напомним, Metro уже сообщало о мобильных прививочных группах, которые появились в Выборгском районе города. Они первыми открыли сезон.

В Россию идет вирус гриппа "Гонконг". Иммунитета нет ни у кого

Накануне в Роспотребнадзоре распространили сообщение, что сезон гриппа в России начнется в январе. При этом, ожидается, что распространится вирус, весьма опасный для человека. Это вариант гриппа под названием "Гонконг". С ним россияне встречались в 1968-69 годах, и иммунитета от этого вирса у нас нет.

"К нам приходит грипп Б новый, и приходит другой вариант гриппа А(H3N2). Приходит вариант "Гонконг", с которым мы достаточно давно не встречались. Наиболее интенсивное его распространение было в 1968-1969 годах, и в этом есть определенные риски, потому что мы предполагаем, что иммунитета против этого варианта вируса гриппа у нас нет", — сообщила глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

В прошлом году в России на грипп варианта А(H3N2) пришлось не более 4% среди всех заболевших, напомнила она.

Глава ведомства также отметила, что прививочная кампания идет полным ходом, вакцина от гриппа есть во всех регионах.