Серьезное возгорание случилось ночью в Петербурге 15 сентября в ресторане на улице Оптиков, в доме №47/1. По сообщению пресс-службы МЧС города, сообщение о пожаре в ресторане поступило на пульт пожарных в 00.37,

- В помещении ресторана, на кухне горела обстановка. Сведения о пострадавших не поступали. В 02.37 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

По информации в Сети, по адресу Оптиков 47/1 находится ирландский паб. Там по вечерам проходят просмотры футбольных матчей. Запланирована встреча болельщиков и на сегодняшний вечер - на игру "Зенита" и "Маккаби".