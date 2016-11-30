Синоптики прогнозируют непогоду на ближайшие дни в Петербурге. 30 ноября, в последний день осени, на Петербург обрушится сильный ветер и метель.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 30 ноября 2016 года в районе Невской губы Финского залива и в прибрежных районах Санкт-Петербурга, начиная с 03-06 часов, ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 12-14 м/с, высота волн составит 0,5-1,0 м", - говорится в сообщении МЧС.

Днем 30 ноября в Петербурге ожидается обложной снег, атмосферное давление очень низкое - 749 мм рт столба. Температура воздуха начнет повышаться - в среду к вечеру потеплеет до -2 градусов, к утру 1 декабря столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

Дорожники Петербурга уже готовы к наступлению непогоды: подробнее ЗДЕСЬ.

Снег и -1..-2 ожидаются в первый день зимы сезона 2016/17, 1 декабря. К выходным немного похолодает - днем будет до -5-7 градусов, почти без осадков. Сильный снегопад может обрушиться на Петербург в начале следующей недели.