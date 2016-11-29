В связи с прогнозируемым снегопадом в первую половину дня 30 ноября дорожные предприятия переходят на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города. В 06.00 директорам дорожных предприятий поручили лично проверить готовность спец.техники.

В ночь на 30 ноября на улицах Петербурга снег будут убирать более 700 спецмашин. При необходимости, количество техники днем увеличат. Опасные места на мостах, спусках-подъемах и путепроводах превентивно обработают песко-соляной смесью. На работах по расчистке улиц и тротуаров задействуют комбинированные дорожные машины, трактора с плугом и щеткой и другую технику. Также подготовлены снегопогрузчики, роторы и самосвалы.

Отметим, что ноябрь этого года стал самым снежным за последние несколько лет и побил «рекорд» ноября 2011 года, когда в последний осенний месяц выпало 62 см осадков. В этом году с начала ноября в Петербурге выпало 86 см снега. Дорожные предприятия уже вывезли с улиц города более 700 000 кубометров снега.

В этом месяце дорожники отработали вдвое больше смен, чем в ноябре-2015. Предприятия трудятся в усиленном режиме со 2 ноября практически беспрерывно.