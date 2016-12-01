С 1 декабря мосты Петербурга разводятся только по разовым заявкам до начала следующего сезона навигации. Движение по рекам и каналам города для маломерных судов закрыли еще 15 ноября. С 30 ноября завершён сезон навигации.

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», что для технического обслуживания разводных механизмов переправы в ночь на 02 декабря состоится разводка Большеохтинского моста в соответствии с графиком – с 02-00 до 05-00.

Также напоминаем, что Тучков мост закрыт для движения транспорта с 00-00 до 06-00.

