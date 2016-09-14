Задержан один из нападавших в центре Москвы на известного телеведущего Павла Лобкова и его знакомого.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о нападении на телеведущего канала "Дождь" Павла Лобкова и его знакомого Владимира Афромеева, которое произошло в ночь на понедельник возле одного из домов по улице 4-я Тверская-Ямская.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 5 ОРЧ УВД по ЦАО задержали одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался 21-летний ранее судимый за кражу и находившийся в федеральном розыске за угон транспортного средства уроженец ближнего зарубежья", – говорится в сообщении.

Полиция ищет второго соучастника нападения. Ранее сообщалось, что полиция ищет двоих неизвестных, которые в ночь на понедельник, 12 сентября, напали на телеведущего Лобкова и его знакомого. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Сам Павел Лобков ранее в интервью "Говорит Москва" опроверг информацию о нападении.