Полиция ищет неизвестных, которые в ночь на понедельник напали на телеведущего канала "Дождь" Павла Лобкова и его знакомого Владимира Афромеева.

Как сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах, Лобков и его знакомый, неработающий Владимир Афромеев обратились в полицию с заявлением о грабеже.

Они пояснили, что возле одного из домов по улице 4-я Тверская-Ямская на них напали двое неизвестных. Они побили их и отняли у Павла Лобкова кошелёк и мобильный телефон, а также другое имущество, принадлежащее Афромееву на сумму 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". В настоящий момент полиция разыскивает подозреваемых.

В то же время сам Павел Лобков в интервью радиостанции "Говорит Москва" опроверг эту информацию.

"Сегодня не было ничего, никаких нападений, всё в порядке. Это всё враньё, утка", – подчеркнул журналист.