Полицейские задержали жителя столицы по подозрению в краже украшений у собственной бабушки.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, в ОВД по Бабушкинскому району недавно поступило сообщение о краже.

Со слов потерпевшей, 68-летней пенсионерки, в своей квартире, расположенной на Осташковской улице, она обнаружила пропажу ювелирных изделий.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний житель столицы, внук потерпевшей, который, используя дубликат ключа, проник в комнату к своей родственнице и похитил ювелирные изделия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.