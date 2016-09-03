В Москве на гребном канале в Крылатском прошли первые соревнования альтернативной Паралимпиады-2016, сообщает агентство Р-Спорт. В Играх приняли участие спортсмены, которые были ранее отстранены от Паралимпийских состязаний в Рио.

В первом турнире по параканоэ и парагребле участвуют сильнейшие российские спортсмены, включая Александру Дупик, Леонида Крылова и Надежду Андрееву, завоевавших лицензии на Игры в Рио. Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лев Селезнев уже выразил уверенность в том, что результаты российских спортсменов будут на порядок выше, чем у паралимпийцев в Рио.

Напомним, что причиной отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

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