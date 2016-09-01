Библиотеку имени Ленина в Москве проверяют после анонимного сообщения о заложенной там бомбе, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

– Поступило сообщение о заложенном в Библиотеке имени Ленина взрывном устройстве. К библиотеке направлены саперы и сотрудники полиции, — сказал собеседник агентства.

По его словам, звонивший, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия помимо саперов и полиции отправлены несколько пожарных расчетов, скорая и машина с сотрудниками МЧС.

Были эвакуированы порядка полутора тысяч человек, на месте событий работают кинологи.