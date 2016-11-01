Россияне стали чаще умирать дома. К такому выводу пришли эксперты независимого общественного фонда "Здоровье", проанализировав предоставленные Минздраву данные из регионов. Они показали, что смертность на дому в 2015-м году по сравнению с 2014-м годом увеличилась на 5,5 процентов. Показатель возрос в 37 регионах страны, максимальный рост был зафиксирован в девяти из них, в том числе в Москве и Петербурге.

Отдельно отмечается рост смертности среди трудоспособного населения. Этот показатель вырос на 4,5% — с 153 тысяч в 2014 году до 160 тысяч в 2015 году. Согласно исследованию, чаще всего люди умирают до пенсии из-за инфаркта миокарда.

– Главные причины происходящего – рост сердечно-сосудистых заболеваний, несвоевременная госпитализация, сокращение больничных коек и ошибки в местной статистике – объяснили Metro специалисты фонда. – Ситуация усугубляется недостатком квалифицированных медицинских кадров, что напрямую влияет на качество оказываемых медицинских услуг.

В Минздраве, в свою очередь, пояснили, почему случился такой рост.

– Это связано с совершенствование системы статистического учёта, – пояснили Metro в пресс-службе Минздрава. – А ещё за счёт еженедельного мониторинга смертности на уровне первичного звена медицинской помощи. Рост числа умерших на дому в 2015 году произошел за счет включения в официальную статистику сведений от Бюро судебно-медицинской экспертизы и подразделений службы патологической анатомии, которые в предыдущие годы несколькими регионами в статистику не включались. Без учета регионов, показавших наибольший рост числа умерших на дому, в 2015 году в Российской Федерации отмечалось бы снижение данного показателя на 7 897 человек, или 0,9%.

Также в министерстве отметили, что в целом число умерших в Российской Федерации за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизилась на 3 806 человек или на 0,8%, соответственно показатель смертности населения снизился с 13,1 до 13,0 на 1000 населения.