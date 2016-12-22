В Ленобласти транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели 13-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, в ночь на 21 декабря в полицию обратилась жительница п. Толмачево Ленинградской области, сын которой не вернулся домой из школы.

- Стражами правопорядка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе 124 км перегона станции Толмачево – разъезд Генерала Омельченко Ленинградской области было обнаружено тело мальчика с признаками железнодорожного травмирования, - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, подросток погиб вечером 21 декабря под колёсами электрички. Как выяснили полицейские, школьник не успел на поезд и решил отправиться домой пешком вдоль железнодорожных путей.

- По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе.

По информации следственного управления на транспорте, подросток шёл по рельсам в наушниках спиной к поезду и не слышал приближения электрички.