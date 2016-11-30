В Хабаровске появились поклонницы известных живодерок. Две ученицы школы № 44 выложили в Сеть фотографии, на которых запечатлено издевательство над котенком. Они наступают на него, режут ножом.

Чтобы поймать волну популярности, девушки выкладывали фото с нецензурными подписями, заявили, что котенка давно убили и ищут новую жертву. А еще - что протестуют против наказания своих кумиров - Алины и Алены.

А дальше Metro узанло о противоречивых подробностях истории.

Как сообщили хабаровским корреспондентам, девочки животное не убивали и даже не мучали, для них такое поведение не было характерным. Просто ученицам захотелось славы - такой же, как у землячек. Вот они и устроили фотосессию на Хэллоуин с котенком, обмазанным красной краской.

Социальный педагог, работавшая с одной из девочек, уверяет, что ученицы котенка даже принесли в школу, чтобы показать, что с ним все хорошо.

К тому же директор школы попросила СМИ не раздувать эту историю, така как девочки раскаялись в своем поведении - им объяснили, что такой путь к славе плохо заканчивается.

Одна из девушек - из неблагополучной семьи, где мать и бабушка злоупотребляют алкоголем, ребенок предоставлен самому себе. К тому же у нее нет ни мобильного телефона, ни компьютера - сделать фото и выложить она не могла, уверили хабаровских журналистов сотрудники школы № 44.

А вот в социальных сетях Metro удалось найти информацию о том, что по крайней мере для одной из девушек это не такое уж несвойственное поведение. Одна из школьниц - Екатерина - является администратором группы "Живодерки ХБК". Группа зактрытая, и сейчас заявки не принимаются. На странице у самой Екатерины указано место работы: "Живодерки ХБК", в статусе указано: "Продолжу убивать". А среди видеозаписей - кадры из Интернета с издевательствами над животными.

Одна из хабаровских активисток, пожелавшая остаться анонимной, предоставила Metro видео, в котором издеваются над котенком - его душит и швыряет женская рука, лица при этом не видно. Еще одно видео - издевательство над собакой. Как уверяет источник, записи принадлежат одной из девушек и размещены в той самой группе "Живодерки ХБК".

Пользователи обрушились с гневными комментариями и угрозами привлечь полицию. Кстати, как подчеркивают местные СМИ, официального заявления в МВД пока не поступало. Но сама Екатерина поддерживает вокруг себя внимание. Сегодня у себя на стене в соцсети она разместила пост о том, что её ведут в полицию. Однако как она призаналсь Metro, никуда она не ходила.