Журналисты американской версии журнала Forbes выбрали самого прибыльного для студий актера 2016 года, им оказалась голливудская звезда Крис Эванс. Своей игрой в популярных фильмах он принёс своим нанимателям целое состояние, по оценкам издания, за каждый доллар, потраченный на гонорар артисту, создатели картин получают 135,8 доллара.

Больше всего Эванс прославился своими последними ролями в супергеройских фильмах, посвящённых вселенной Marvel. В целом цикле кинокартин он сыграл Капитана Америку. В частности, в роли этого персонажа он выступил в фильмах «Мстители», «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние».

Также в рейтинге оказались и его коллеги по супергеройской вселенной. В частности, в списке можно встретить Скарлетт Йохансcон (Чёрная вдова) и Роберта Дауни-младшего (Железный человек). Помимо них высокие позиции достались Крису Пратту, Вину Дизелю, Мэтту Дэймону и Дженнифер Лоуренс.

Отметим, что ранее издание составило список самых переоцененных актёров мира. Лидером в этой категории стал Джонни Депп – за каждый потраченный на него доллар он принес киностудиям лишь 2,8 доллара.