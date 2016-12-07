Журнал Forbes назвал список самых переоценённых актёров Голливуда. На первом месте второй год подряд оказывается Джонни Депп.

Каждый заплаченный ему доллар принёс трём последним фильмам с его участием в среднем всего 2,8 доллара сборов. Главным провалом среди последних кинолент с Деппом стала "Алиса в Зазеркалье" режиссёра Джеймса Бобина. Фильм не смог отбить потраченный на него бюджет и оказался убыточным.

2016 год вообще трудно назвать удачным для Джонни Деппа, репутация которого из-за скандала, связанного с избиением бывшей жены Эмбер Хёрд, получила серьёзный ущерб.

Полный список самых переоценённых актёров Forbes выглядит следующим образом:

1. Джонни Депп

2. Уилл Смит

3. Ченнинг Татум

4. Уилл Феррелл

5. Джордж Клуни

6. Адам Сендлер

7. Марк Уолберг

8. Леонардо ДиКаприо

9. Джулия Робертс

10. Брэдли Купер

Читайте также:

Джонни Депп заплатит Эмбер Херд более шести миллионов долларов - в рассрочку