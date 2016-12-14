ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло на Васильевском острове в Петербурге вечером 14 декабря. Об этом рассказали подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербурга".

- Авария с автомобилем скорой помощи на пересечении ул. Беринга и Малого пр. В.О., - написали очевидцы, однако никаких подробностей не сообщили.

На фото с места ДТП на Васильевском видно, что легковой автомобиль врезался в бок машины частной скорой помощи, в которой в это время, судя по всему, находился пациент.

Сведений о пострадавших в ДТП со скорой нет. Пациента из машины, попавшей в аварию, забрал другой автомобиль этой же фирмы.

Обстоятельства ДТП со скорой, произошедшего 14 декабря на Васильевском острове, выясняются.