В эту субботу, в День города, перекрытая для автомобилистов Тверская улица превратится в огромную киностудию, состоящую из десяти съёмочных площадок. На одной из них свой «фильм» снимет и Metro.

Московская тверская киностудия открывает двери

Вход на каждую площадку будет обозначен уменьшенными, но от этого не менее внушительными копиями городских арок.

Например, попасть на площадку «Свинарки и пастуха» можно будет, пройдя через арку Северного входа ВДНХ. Раньше это был главный вход на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, где героиня Глаша Новикова встретила Мусаиба Гатуева. Здесь пройдёт театральная викторина: нужно будет угадывать, чем закончится разыгранная артистами сцена из фильма.

Арка в виде купола цирка обозначит вход на площадку фильма «Цирк», гостей которой ждёт шоу с настоящими силачами, жонглёрами, клоунами и акробатами. А кормить и поить здесь будут как в советском буфете.

По соседству установят «Стрелецкую арку», выполненную в стиле крыльца Красной палаты Ростовского кремля. Именно там Ивана Васильевича Буншу и Жоржа Милославского объявили «демонами» и решили «живьём брать». На площадке можно будет отведать икры заморской баклажанной, а также кроличьего паштета и старорусского капустника.

Арка «Московские Триумфальные ворота» станет «телепортом» на площадку «Войны и мира». Здесь можно будет станцевать вальс на балу, который будет проходить несколько раз в день, и пройти через анализ биометрических данных, чтобы узнать, на кого из героев кинокартины вы похожи.

Одна из арок будет копировать вход на станцию метро «Сокольники». В этом районе снимались многие уличные сцены криминальной драмы «Место встречи изменить нельзя». Здесь все желающие смогут пойти по стопам Глеба Жеглова и Володи Шарапова: постажироваться в МУРе и провести сложное расследование.

Уменьшенная копия ворот Главного входа парка Горького приглашает взглянуть на столицу глазами героев фильма «Я шагаю по Москве»: посмотреть показ мод в стиле 60-х, прогуляться среди советских скульптур и сходить в советскую столовую.

Ротонда, похожая на ту, у которой снимали эпизоды «Покровских ворот», станет проходом к инсталляции «Телефонный разговор». Это будет коридор коммуналки середины прошлого века, увешанный телефонами. Подняв трубку, можно будет услышать диалоги из фильма.

Институт времени из фильма «Гостья из будущего» тоже превратится в арку, открывающую вход в фантастический мир Алисы и её друзей. Здесь можно будет совершить путешествие в будущее с помощью автобуса-телепорта, а после подкрепиться едой из космотюбика.

На площадке «Ночного дозора» мы окажемся, пройдя через 8-метровую арку в виде Каменного моста из сцены сражения тёмных и светлых сил. К одной из сторон можно будет присоединиться в квесте по фильму Бекмамбетова.

Ждём всех стиляг на фестивале Metro on stage

По ту сторону арки в форме сталинской высотки вас ждёт самая стильная киноплощадка, она будет посвящена фильму «Стиляги»: танцы, ретронаряды, хот-доги и газировка.

А центром всего этого «Бродвея» станет наш фестиваль Metro On Stage. На сцене выступят 10 групп – финалистов нашего конкурса молодых исполнителей, выбранных профессиональным рок-жюри из тысячи музыкантов, подавших заявки. Прогрессивный женский вокал, жёсткие гитарные рифы, сумасшедший грув – будущие звёзды независимой сцены обещают выложиться на все сто, чтобы порадовать москвичей и гостей города.

Первыми выступят наши специальные гости, музыканты группы МИРО. Это молодой англоязычный инди-рок-коллектив, финалисты международного рок-фестиваля Emergenza.

А хедлайнером фестиваля станет суперстильная группа «Браво».

– Такие фестивали нужны для того, чтобы на радио и телевидении появились новые, не набившие оскомину артисты, – считает солист группы Евгений Хавтан. – Сегодня, как и 20 лет назад, это звучит как утопия, но это так. 10 известных имён на всю огромную страну маловато.

