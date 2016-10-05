Огромная пробка образовалась на проспекте Стачек, на подъезде к метро "Автово" (в сторону центра) из-за серьезной дорожной аварии, которая случилась около 8 утра 5 октября.

Иномарка, ехавшая из центра, пробила ограждение, разделяющее полосы движения, и столкнулась с другими автомобилями. О деталях ДТП рассказали очевидцы.

- На Стачек, у Автово, паренек на "Солярисе" решил пересечь бордюр с ограждением. Не вышло, пострадали ВАЗ 21099 и на встречный "Лансер", - сообщил в блоге ДТП/ЧП свидетель происшествия. По уточненным данным, в ДТП пострадали 4 автомобиля.

Белая иномарка ехала на такой скорости, что автомобиль, пробив металлический забор, выехал на встречную полосу. Это уже не первое ДТП такого рода в Автово. Metro уже рассказывало, что нередко аварии здесь случались из-за сильной колейности. Но недавно проспект Стачек отремонтировали - на проезжей части положен новый асфальт.

Очевидцы предполагают, что иномарка въехала в забор из-за того, что уходила от столкновения с другим автомобилем.

"Солярис, скорее всего, ехал прямо, а ВАЗ выезжать начал, вот он и впилился", - пишут свидетели ДТП.

- Ехала мимо метро "Автово" в районе 8 утра - в "Солярисе" уже никого не было, видимо, увезли на скорой помощи, у машины ходили полицейские, другие авто растащили по сторонам, затор в сторону центра большой, но двигается быстро, - сообщают с места ДТП очевидцы.