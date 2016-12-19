В СМИ появилась информация о предполагаемом убийце российского посла в Анкеаре Андрее Карлове. Дипломата застрелили прямо во время торжественной церемонии открытия выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Ряд выстрелов раздался в тот момент, когда российский посол обращался с речью к собравшимся.

Видео убийства дипломата также появилось в Сети - предполагаемый преступник находился в зале под видом охранника, и за пару минут до совершения выстрелов подошел к послу со спины. Когда мужчина производил выстрелы, он выкрикивал угрозы. Мнения СМИ о точном переводе фраз предполагаемого убийцы расходятся.

Как передает "Лайф", полиция уже связалась с супругой убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова Мариной. Женщина в момент гибели мужа находилась в зале на открытии этой выставки. По её словам, когда прозвучал первый выстрел, все упали на пол. А пришли в себя уже только в машине скорой помощи - она не пострадала, но находилась в шоковом состоянии. Также Марина Карлова рассказала, что в зале прозвучало около 11 выстрелов.

Предполагаемый убийца российского посла в Анкаре был уничтожен на месте сотрудниками турецкой полиции. По предварительным данным, подозреваемому было 29 лет. Он работал в полиции, о чём свидетельствуют некоторые архивные фото, уже опубликованные в СМИ. Как передает "Фонтанка" со ссылкой на турецкие СМИ, предполагаемого убийцу звали Мевлют Мерт Алтинтас - на это имя было найдено служебное удостоверение.

Близлежащие улицы рядом со зданием, где произошло убийство, перекрыты полицией и спецслужбами. В больнице, куда доставили Андрея Карлина после вооруженного нападения, уже побывал мэр Анкары. МИД РФ квалифицирует нападение как теракт. Власти Турции со своей стороны усилил охрану российского посольства в Анкаре.

Также полиция Турции уже задержала мать и сестру предполагаемого убийцы. Об этом передает телеканал Haber Turk. Задержание произошло в родном городе нападавшего Соке в провинции Айдын.

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На фото ниже: предполагаемый убийца посла РФ в Турции -