В 210 школе Центрального района Санкт-Петербурга поддержали всероссийскую тенденцию на милитаризацию и патриотизм: в пятницу, 7 октября, там был сформирован отряд военно-патриотического движения «Юнармия». В отряд вошли 30 учащихся. Также в школе открылся специальный тематический класс - комната юнармейца. Он оснащен стендами, информирующими о тактико-технических характеристиках стрелкового оружия, манекеном для отработки навыков оказания медицинской помощи и мультимедийным учебным оборудованием. Кроме того, в комнате юнармейца представлены модели стрелкового оружия, которое находится на вооружении российской армии. На открытии тематического класса присутствовали заместитель министра обороны РФ Татьяна Швецова, начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев и двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.

"Мне очень приятно открывать в своей родной школе, которую я окончила, первый класс, посвященный "Юнармии". Надеюсь, что это станет доброй традицией", - сказала Шевцова. Обращаясь к юнармейцам, она пожелала им не бояться брать на себя ответственность и всегда добиваться поставленных целей. В тематическом классе будут проходить занятия по углубленному изучения истории России и ее народов. Здесь же будет храниться знамя юнармейцев школы.

Школьный учитель Максим Иванцов рассказал METRO, что не одобряет тенденцию на милитаризацию и патриотизм в школьном образовании.

- Школа должна учить договариваться, а не воевать, действовать самостоятельно, а не выполнять приказы. Хотелось бы жить не в военизированном и централизированном государстве, а в свободной стране, - считает Иванцов.

Собеседник издания выступает за то, чтобы школа не была унифицирована и ней были разные стилы и формы воспитания и обучения. Важно также, чтобы родители могли выбирать - в какую школу отдать ребенка.

- Но формат школы, нацеленный на подготовку исполнителя, а не творца, не соответствует нынешнему времени, когда все больше и больше востребованы творческие профессии. А профессии, требующие исполнительности, уходят в прошлое, так как роботы, машины справлются с ними лучше людей. Я уже не говорю, что в классах, нацеленных на творческое развитие, учиться интереснее и полезнее, - уверен Максим Иванцов.

Военно-патриотическое движение "Юнармия" было зарегистрировано в августе 2016 года. В центре Москвы был торжественно открыт штаб движения.