Премьер-министр Украины назвал произошедшее в ночь на субботу нападение группы радикалов на посольство РФ в Киеве "неприятным хулиганством" Он отметил, что подобное поведение недопустимо, поскольку столица Украины должна быть примером для подражания.

"Это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев", - сказал Гройсман, чьи слова цитирует ТАСС.

Премьер Украины также отметим, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве ,что 18 сентября правоохранители будут работать в привычном режиме и не будут охранять избирательный процесс в России.

"Охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме", - сказал он.

Нападение на здание российской дипмиссии произошло около часа ночи по времени в обеих столицах. Група из примерно 20 человек бросила в здание дымовую шашку, а также обстреляла его из салютной установки. Информацию российским агентствам подтвердили представители российского посольства.

Неизвестные обстреляли здание посольства РФ в Киеве из салютной установки