Группа из примерно 20 человек минувшей ночью бросила дымовую шашку в здание посольства РФ в Киеве, а затем обстреляла здание из салютной установки. Эту информацию агентству "РИА Новости" подтвердили в посольстве.

"В районе 1.00 неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло", – рассказали агентству представители посольства.

Местная полиция, по сообщениям, не задержала нападавших.

Тем временем в Сети появилось видео ночного нападеняи радикалов. Его разместило в своём аккаунте YouTube агентство Reuters. На записи видны взрывы и искры от фейерверков, которые летят в окна здания посольства.

Издание "Европейская правда" сообщает, что ряд СМИ заранее знали об акции, поэтому на месте присутствовали члены съёмочных групп. Однако имена исполнителей нападения не называются.