Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудит более 20 административных дел и несколько дел о нарушении закона о гособоронзаказе и закона о защите конкуренции в отношении "Кронштадтского морского завода". Об этом представители УФАС рассказали на пресс-конференции 14 декабря.

В частности антимонопольное ведомство предполагает, что тик для настила палубы крейсера был закуплен в объёме, превышавшем реальные потребности, а договор на поставку, заключенный с привязкой к валюте, мог привести к неэффективному расходованию бюджетных средств. В УФАС считают, что завод также завысил стоимость нормо-часа при выполнении работ. Кроме того, КМЗ отказался от открытой закупки кондиционеров, сославшись на то, что контракт может содержать гостайну. Однако указаний на такую необходимость в самом контракте сотрудники антимонопольного органа не нашли.

Напомним, интерес антимонопольной службы к ремонту легендарного крейсера возник по итогам рассмотрения жалобы ООО "Рубин". Организация обжаловала действия КМЗ при проведении запроса предложений на асфальтирование заводской территории. Жалоба была признана необоснованной. Однако проверяющие нашли другие нарушения.

Материалы проверки ремонта крейсера "Аврора" будут переданы в прокуратуру и ФСБ.